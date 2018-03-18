Öğrencilerden duygulandıran Çanakkale anması

Diyarbakır Bilnet Okulları, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü özel bir programla kutladı. Zaferi canlandıran tiyatro gösterisi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır Bilnet Okulları, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle okul kampüsünde etkinlik düzenledi. Okul yöneticileri, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte öğrencilerden oluşan tiyatro grubu zaferi canlandıran oyun sahneledi. Tarihi savaşa katılan askerleri simgeleyen elbiseler giyen öğrencilerin bu sahnesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlikte, öğrencilerden oluşan müzik korosu ise Çanakkale Zaferi ile ilgili türküler seslendirdi.

Diyarbakır Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinden Çanakkale savaşına giden iki dedesinin şehit olduğunu, bu yüzden Çanakkale Zaferi’nin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Karakoç, 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Zaferi’nin kardeşlik destanı olduğunu ifade ederek, “İki dedem savaşa gidip dönmemiştir. Biri Rus harbinde, biri de Çanakkale’de şehit olmuştur. Çanakkale’de vatan ve namus için şehit düşen birçok ırktan, mezhepten ve yöreden atalarımız vardır. Çanakkale, kardeşliğimizin pekiştiği yerdir. Tüm dünyaya karşı göğsümüzü siper ederek destan yazdığımız eşsiz zaferdir. Kardeşliğimizin temeli çok sağlamdır, onu kimse yıkamaz. Aziz şehitlerimizi özlemle ve rahmetle anıyoruz” dedi.