Öğrencilerden huzurevi ziyareti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Meslek Liseliler Halkla Buluşuyor' projesi kapsamında huzurevini ziyaret etti. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kadın Kuaförlüğü, Grafik ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin 11'inci sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğretmenleri Selmin Akbudak, Yalçın Özgün ve Eyüp Çelik ile birlikte Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Kadın Kuaförlüğü Bölümü öğrencileri huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını yaptı. Okul Müdürü Özlem Karpuz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Meslek Liseliler Halkla Buluşuyor projesi kapsamında huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi. Karpuz, Yaşlılarımızdan isteyenlerin saç bakımlarını yaptık. Grafik ve Bilişim Teknolojileri bölümleri öğrencilerimiz gerekli dokümanları hazırladı ve yaşlılarımızla sohbet ederek onları anlamaya ve mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık. Okul olarak böyle bir çalışma içerisinde bulunmaktan gurur duyuyoruz dedi.
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