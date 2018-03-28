Öğrencilerden komutana ziyaret

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için öğrencilerin İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a ziyaretleri sürüyor.
Son olarak Adıyaman Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri ve Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, anaokulu öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Öğrenciler Ercan Atasoy’a çiçek takdim etti.
Fatih Anadolu Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencileri ise ziyaretlerinde, Afrin Operasyonuna destek vermek amacıyla okul harçlıklarından topladıkları bağışı Mehmetçik Vakfına yatırdı. Öğrenciler bağışın makbuzunu Atasoy’a teslim etti.
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