Öğrencilerden LÖSEV’e anlamlı bağış

Öğrenciler sosyal sorumluluk projesine imza atarak Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) para bağışında bulundular.

Iğdır merkez İnönü Ortaokulu öğrencileri, “Okulda Harçlığımı LÖSEV’le Paylaşıyorum” Projesi kapsamında kumbarada biriktirdikleri paraları LÖSEV’e bağışladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini ve öğrencilerin biriktirmiş oldukları paraları LÖSEV’e bağışladıklarını belirten Iğdır merkez İnönü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ercan Aydemir, “bu çalışma ile geleceğin mimari olan çocuklarımıza farklılıklara karşı duyarlı olma anlamında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Öğretmenimiz Serpil Güler ve öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

Kulüp Danışman Öğretmeni Serpil Güler ise, “ LÖSEV için başlattığımız yardım bağış kampanyası sona ermiştir. Öğrencilerinin yaptığı yardımları LÖSEV’in hesabına yatıracağız. Amacımız Öğrencilerimizin yardımlaşmayı öğrenmeleridir” şeklinde konuştu.