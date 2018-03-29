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Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Pursaklar Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bir hafta boyunca okullarında Türk bayrağı koreografisi eşliğinde Afrin şehitlerinin isimleri okuyup şehitleri andı.Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı program düzenlendi.

Pursaklar Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bir hafta boyunca okullarında Türk bayrağı koreografisi eşliğinde Afrin şehitlerinin isimleri okuyup şehitleri andı.
Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı program düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Dilek Özder, “Dün Çanakkale bugün Afrin, dün işgal bugün terör, oyunun farkında, Mehmetçik’in yanındayız. Yüzyıllar boyunca özgürlük ve bağımsızlık destanları yazan ve yazmaya devam eden milletimizin, vatan uğruna canını hiçe sayan Mehmetçiğimizin, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi özümseterek yetiştirme gayretindeyiz. Bu topraklar için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.
Bir hafta boyunca okulda Mehmetçiğe destek etkinlikleri düzenlediklerini açıklayan Özder, “Projemizin finalinde canla başla çalışan, emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ediyorum. Dün Çanakkale bugün Afrin, dün işgal bugün terör, oyunun farkında Mehmetçik’in yanındayız. Allah Afrin’de savaşan askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler, marşlar ve hazırlanan Türk bayrağı koreografisi duygu dolu anlar yaşattı.

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