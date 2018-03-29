Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Karabük'te öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulundu.

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu önünde toplanan okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, esnaf, veliler ve öğrenciler okul servislerinden oluşturulan konvoyla Karabük Valiliği'ne geldi.

Vali Kemal Çeber, konvoyu valilik bahçesinde karşıladı.

Burada öğrencilere hitap eden Çeber, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler, şehitler için dua etti.

Her okuldan birer temsilciyi Valilik Toplantı Salonu'nda ağırlayan Karabük Valisi Çeber, bağış makbuzlarını teslim aldı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, bu tabloyu görünce çok gururlandığını söyledi.

Öğrencilere bu davranışlarıyla vatanlarını, milletlerini ne kadar çok sevdiklerini gösterdiklerini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan artırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Ağabeylerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Hepinizi alınlarınızdan, yanaklarınızdan ve gözlerinizden tek tek öpüyorum. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum."