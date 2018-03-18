Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili teşekkür

Karabük'te lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi gösterisi yaptı.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başlayan koreografide, öğrenciler "Zeytin Dalı" yazısı oluşturdu.
Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı da açtı.
Öğrenciler aynı zamanda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü dolayısıyla şehitlere dua etti.
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek
Salih Müslim'den Afrin açıklaması
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Tarihin en acı karesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum