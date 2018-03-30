HABER

Öğrencilerden Mehmetçik için duyarlı davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cahit Zarifoglu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, vatanı savunan Mehmetçiklerin her zaman yanında olduklarını göstererek vefa örneği sergiledi.Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra vatan toprakları içinde terör örgütlerine karşı ülkeyi savunan Türk askeri için destek kampanyası düzenledi.

Öğrencilerden Mehmetçik için duyarlı davranış

Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cahit Zarifoglu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, vatanı savunan Mehmetçiklerin her zaman yanında olduklarını göstererek vefa örneği sergiledi.
Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra vatan toprakları içinde terör örgütlerine karşı ülkeyi savunan Türk askeri için destek kampanyası düzenledi. Kısa sürede tertip ettikleri kampanyada öğrenciler; çamaşır, çorap, ıslak mendil, merhem gibi malzemelerin oluşturduğu paketleri dualar ve destek mesajlarıyla yetkililere teslim etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan öğrenciler, "Ordumuzun ihtiyaçlarının devletimiz tarafından eksiksiz karşılandığını biliyoruz. Ancak biz gençler son günlerde varlığını derinden hissettiğimiz diriliş ruhunun bir parçası olmak, bizlere de görev verilirse canla başla çalışacağımızı göstermek ve şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Vatanımız, milletimiz ve askerimiz için hizmet etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmetçik için duyarlı davranış

Öğrencilerden Mehmetçik için duyarlı davranış

'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.