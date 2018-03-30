Öğrencilerden Mehmetçik için duyarlı davranış

Eskişehir Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cahit Zarifoglu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, vatanı savunan Mehmetçiklerin her zaman yanında olduklarını göstererek vefa örneği sergiledi.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra vatan toprakları içinde terör örgütlerine karşı ülkeyi savunan Türk askeri için destek kampanyası düzenledi. Kısa sürede tertip ettikleri kampanyada öğrenciler; çamaşır, çorap, ıslak mendil, merhem gibi malzemelerin oluşturduğu paketleri dualar ve destek mesajlarıyla yetkililere teslim etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan öğrenciler, "Ordumuzun ihtiyaçlarının devletimiz tarafından eksiksiz karşılandığını biliyoruz. Ancak biz gençler son günlerde varlığını derinden hissettiğimiz diriliş ruhunun bir parçası olmak, bizlere de görev verilirse canla başla çalışacağımızı göstermek ve şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Vatanımız, milletimiz ve askerimiz için hizmet etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.