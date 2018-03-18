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Öğrencilerden Mehmetçik’e duygusal mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak için çıkarılan dergide minik yüreklerin kocaman, umut dolu mesajları yer aldı.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak için dergi çıkartıldı.

Öğrencilerden Mehmetçik’e duygusal mektup

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak için çıkarılan dergide minik yüreklerin kocaman, umut dolu mesajları yer aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak için dergi çıkartıldı. İzmir’in 30 ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin kimisi Mehmetçik’e resim yaparken kimisi şiir yazdı. 26 sayfalık ’Afrin Özel Sayısı’nda toplanan destek çalışmaları için İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları öğrencileri de, Mehmetçik’e mektup yazarak manevi destek olmaya çalıştı. İlk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan Selçuk Kampüsü öğrencileri, yazdıkları mektuplarda görevde olan askerlere teşekkür etti ve onlar için dua ettiklerini söyledi.

Minik yüreklerden kocaman satılar
Öğrencilerin mektuplarından birkaçında şu ifadeler yer aldı:
"Bu ülkeyi ayakta tutan Atatürk dedi ki; çocuklara veriyorum bu ülkeyi ve biz de bu ülkeyi ayakta tutacağız. Merak etmeyin, Türkiye’yi hiç kimse yenemez."
"Gece biz rahat uyuyalım diye uyumayan asker ve polislerimize selam olsun."
"Asker abi dualarımız sizinle, kalbimiz sizinle, sizi aklımda tutacağım."
"Benim kalbim sizi yanınızda, size hep dua edeceğiz."

Öğrencilerden Mehmetçik’e duygusal mektup

Öğrencilerden Mehmetçik’e duygusal mektup

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