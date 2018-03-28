HABER

Öğrencilerden, okullarına adı verilen şehidin kabrine anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gültepe Şehit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "İzmir’in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" kapsamında, okullarına adı verilen Şehit Zilani Çelik’in kabrini ziyaret ettiler.İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kur-an’a Hizmet Derneği arasında yürütülen protokolle "İzmir’in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" programı sürüyor.

Öğrencilerden, okullarına adı verilen şehidin kabrine anlamlı ziyaret

Gültepe Şehit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "İzmir’in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" kapsamında, okullarına adı verilen Şehit Zilani Çelik’in kabrini ziyaret ettiler.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kur-an’a Hizmet Derneği arasında yürütülen protokolle "İzmir’in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" programı sürüyor. Bu kapsamda, Araştırmacı Yazar Bünyamin Ertekin’in rehberliğinde ilk olarak Kadifekale Hava Şehitliğini gezen Gültepe Şehit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sonra da okullarına adı verilen Şehit Zilani Çelik’in kabrini ziyaret ettiler. 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit düşen Zilani Çelik’in kabri başında Kur-an’ı Kerim okundu. Okul Müdürü Kadir Kahya ile birlikte dua eden öğrencilere, rehberleri tarafından şehidin hayatı hakkında bilgiler verildi. Ardından Kadifekale Mescidi, bazı türbe ve camilere ziyaretler devam etti.

Öğrencilerden, okullarına adı verilen şehidin kabrine anlamlı ziyaret

Öğrencilerden, okullarına adı verilen şehidin kabrine anlamlı ziyaret

Öğrencilerden, okullarına adı verilen şehidin kabrine anlamlı ziyaret

Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
Ünal beklenen oy oranını açıkladı!Ünal beklenen oy oranını açıkladı!
Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.