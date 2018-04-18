Öğrencilerden örnek davranış

Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulundu.
“Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında okul çevresinde bulunan mahalle muhtarları ile yapılan görüşme sonucunda, belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişileri tespit edildi. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini belirleyerek onlara yardımda bulundu. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kişilerin elektrik tesisatı, uydu sistem kurulumu, çamaşır makinası tamiratı gibi pek çok tadilat işleri öğrenciler tarafından yapıldı. Ayrıca, eski albümler de taratılarak dijital albüm haline getirildi.
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