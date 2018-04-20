Öğrencilerden polise teşekkür ziyareti

“Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında düzenlenen İstanbul ve Çanakkale gezisine katılan öğrenciler, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bağlar Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler, “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında katıldıkları İstanbul ve Çanakkale gezisi sonrasında Muş İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundular. Öğretmenleri ile birlikte Muş İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, burada polis ekipleri tarafından ağırlandı. Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başta olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) personellerine teşekkürlerini ileten öğrenciler, çiçek takdiminde bulundular.
Polis ekipleri ise, öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten ötürü teşekkürlerini dile getirerek, çeşitli hediye takdiminde bulundular.
Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından sona erdi.
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