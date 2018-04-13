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Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

SASKİ tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi’nden çok etkilendiklerini söyleyen Yenikent İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Ayşe Nur ve Elif Sude, bir teşekkür mektubu kaleme alarak SASKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderdiler.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından öğrencilere yönelik olarak verilen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri devam ediyor.

Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

SASKİ tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi’nden çok etkilendiklerini söyleyen Yenikent İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Ayşe Nur ve Elif Sude, bir teşekkür mektubu kaleme alarak SASKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderdiler.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından öğrencilere yönelik olarak verilen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerle öğrencilere suyun önemi, doğru kullanımı, su kaynaklarının korunması, atıksular ve bunların arıtılması gibi konularda bilgiler veriliyor. Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından son derece yararlı bulunan eğitimler öğrencilerde de izler bırakıyor.
Eğitimden etkilenen Yenikent İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinden Ayşe Nur ve Elif Sude, içerisinde baş harfleriyle SASKİ kelimesinin oluştuğu akrostiş şiir, su ile ilgili özlü sözler ve duygu ve düşüncelerini paylaştıkları bir mektubu SASKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderdiler. Öğrenciler, “Biz Elif Sude ile Ayşe Nur. 1 Mart 2018 tarihinde Yenikent İmam Hatip Ortaokulu’na gelmiştiniz. Suyun önemini anlatmıştınız. Çok ama çok etkilendik. Sizi dinlerken çok zevk aldık. Bize hediyeler verdiniz. Çok ama çok teşekkürler” şeklinde kaleme aldıkları metinle duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

Öğrencilerden SASKİ’ye teşekkür mektubu

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