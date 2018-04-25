Öğrencilerden şehitlere vefa yürüyüşü

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Sinop’ta sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu öğrencilerinden oluşan gençler, sabah namazı vaktinde bir araya geldi. Daha sonra Hükümet Konağı önünde toplanan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Sinop Şehitliği’ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve duaların okunması ile sona erdi.
57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ne Vali yardımcısı Mehmet Tanışır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan ve çok sayıda kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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