Karabük Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla hazırladıkları koreografiyi sundu.
Beşbinevler Futbol Sahası'nda toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin komutlarıyla "Tek Vatan" yazılı koreografiyi oluşturdu.
Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı pankart ile Atatürk posteri açan öğrenciler, asker kıyafeti giyen bir öğrencinin komutuyla komando marşı okudu.
Öğrenciler, daha sonra şehitler için dua etti.
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