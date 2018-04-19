Öğrencilerden turizm yürüyüşü

15-22 Nisan Turizm Haftası Etkinliği sebebiyle Manisa’nın Kula ilçesindeki lise öğrencileri turizm cenneti olan ve günden güne daha da canlanan tarihi Kula evleri başta olmak üzere Jeopark alanını gündeme getirmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Bu yıl 42’ncisi gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde ilçede bulunan lise öğrencileri farkındalık oluşturmak ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Kula’ya dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, “Toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlarımızın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenerek Turizm Haftası kutlanmaktadır. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 3 güne yaydık, programımızı yaptık. Öğretim üyesi tarafından öğrencilerimize seminer verildi. Bugün de Kula’daki tüm öğrenciler ile birlikte Kula’nın tarihi ve turistik yerlerini bir rehber eşliğinde gezip, öğrencilere de bu şekilde turizm haftasını kutlamış olacağız” dedi.

Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ise şunları söyledi: “Turizm ülkeler, şehirler için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. İlçemizi turizmde daha iyi noktalara taşımak görevimizdir. 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde Kula’da Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öncülüğünde Kula turizmini tanıtmak, Kula evlerimizi, Kula peri bacamızı, Jeoparkımızı tanıtmak üzere bugün öğrencilerimiz ile gezi düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin amacı Kula’da bir farkındalık oluşturmak, Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak, ilçemizin turizmini yerelde ve genelde tüm çevreye tanıtmaktır.”

Kula’nın tarihini evlerini rehber eşliğinde gezen öğrenciler ellerinde taşıdıkları döviz ve afişlerle de vatandaşların ilgi odağı oldu.