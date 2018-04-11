Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla "Vatan" koreografisi gerçekleştirdi.
Okul bahçesinde toplanan Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin komutlarıyla "Vatan" yazılı koreografiyi oluşturdu.
Öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk bayrağı açtı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin böyle bir koreografi oluşturmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gümüş, "Okul yönetimi ve öğrencilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla böyle güzel bir çalışma yapmışlar. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.
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