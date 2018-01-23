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Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral mektubu

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 18:44 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yozgat'ta ortaokul öğrencileri, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere, moral vermek amacıyla mektup yazdı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen 'Okul Destek Projesi' kapsamında 80 ortaokul öğrencisi, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere, moral vermek ve duygularını paylaşmak amacıyla mektup yazdı.

Öğrenciler, mektuplarına Türk bayrağı ve zeytin dalı taşıyan güvercin resmi çizerek duygularını anlatmaya çalıştı. Öğrenciler, yazdıkları mektupları önce birbirlerine okudu, ardından da zarfa koyup, adres kısmına, Afrin-Suriye yazarak kargoya verilmek üzere öğretmenlerine teslim etti.

Öğrencilerden Beyza Nur Bozdağ, “Ülkemizi koruyan kahramanlarımıza çok teşekkür ederiz. Gönderdiğimiz bu mektupları okuyunca sevineceklerini düşünüyorum, onlar bizim kahramanlarımız” dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciler Afrin zeytin dalı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Operasyon iyi gidiyor herseye zamı yaptılar operasyon basladı kimse hükümeti Tayip erdoğanı konuşmuyor bu arada daha ne KHK lar çıkar adamlar ülkeyi karmasalık oluşturup yönetmeye calısıyor dur bakalım nereye kadar..
helal olsun çocuklar
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