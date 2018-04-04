Öğrencilerden Zeytin Dalı’na özel hatıra ormanı

Afyonkarahisar’ın Anıtkaya köyünde öğrenciler tarafından oluşturulan “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı”nda ağaç dikme programı düzenlendi.

“Bir Fidan Bir Can” projesi kapsamında Anıtkaya İlkokulu bahçesinde oluşturulan “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı”nda öğrenciler fidan dikti. Fidan Dikimi programına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Anıtkaya Muhtarı Mehmet Soylu, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Hülya Teke’nin okul bahçesinde oluşturulan Zeytin Dalı Hatıra Ormanı ile ilgili kısa bir bilgi vermesinin ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar’da orman varlığının arttığına dikkat çekerek, “Orman, ağaç güzel kavramlar. Bu Anadolu topraklarını hep beraber tekrar yeşertmemiz gerekiyor. İlimizin yüzde 10’u orman iken Bakanımızın özverili gayretleri ile şuanda yüzde 23’e ulaştık. Bu güzel bir sonuçtur. Genelde Afyonkarahisar denildiğinde bozkırın ortasında bir yer akla gelir. Ama önümüzdeki 10 yıllık süreçte göreceğiz, artık Afyonkarahisar bir Karadeniz şehri gibi yeşillikler içerisinde bir yer olacak. Buna yönelik çalışmalarımız, gayretlerimiz her geçen gün devam ediyor. Burada da bugün Anıtkayalı vatandaşlarımız olarak sizler bu kampanyaya destek oluyorsunuz. Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde oluşturulan Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’na öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı. Vali Mustafa Tutulmaz’da bir öğrenciyle birlikte fidan dikti. Fidan dikiminin ardından okul binasında bir süre öğretmenlerle eğitim-öğretim hakkında istişarelerde bulunan Vali Tutulmaz okul binasında oluşturulan İp Kütüphaneyi de inceleyerek bu güzel uygulama nedeniyle katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, tebrik etti.