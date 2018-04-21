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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Uzuntepe İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki çocukları tıraş ettirerek çeşitli hediyeler verdi.Sivas merkeze 7 kilometre mesafedeki Uzuntepe Mahallesi’ndeki okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Rukiye Toy, Sivas Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca ve beraberindekiler çocuklara, hikaye kitabı, boyama kitabı ve boyama kalemi hediye etti.

Sivas Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Uzuntepe İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki çocukları tıraş ettirerek çeşitli hediyeler verdi.
Sivas merkeze 7 kilometre mesafedeki Uzuntepe Mahallesi’ndeki okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Rukiye Toy, Sivas Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca ve beraberindekiler çocuklara, hikaye kitabı, boyama kitabı ve boyama kalemi hediye etti. 175 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki bazı öğrenciler 3 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tıraş ettirildi.
Okul Müdürü Kadir Köşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla okulda bazı çocukların tıraş edilmesi ve çocuklara hediye verilmesinden dolayı memnuniyetini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğrenciler ise kadın kuaförlerin kendilerini tıraş etmesi ve ayrıca hediye verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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Öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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