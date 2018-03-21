Öğrencilere camın geri dönüşümü eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Şişecam Cam Ambalaj işbirliği ile düzenlenen çevre eğitimleri kapsamında Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren 6 okulda toplam bin 633 öğrenciye camın geri dönüşümü hakkında eğitim düzenlendi.

Geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla ‘Cam Yeniden Cam’ projesi kapsamında düzenlenen eğitimler ile ilkokul öğrencilerine camın geri dönüşümü hakkında eğitim verildi. Toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşümün toplumuna geçişine destek olmayı amaçlayan proje; camın yüzde 100 geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması, toplumun bilinçlendirilmesi, cam ambalaj atıklarının toplama altyapısının geliştirilmesi, cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ‘Cam Yeniden Cam’ kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren Dumlupınar İlkokulu, Avukat Şahap Demirer İlkokulu, Ticaret Borsası İlkokulu, Özel Atayurt İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu ve Sakarya İlkokulu olmak üzere toplam 6 okulda bin 633 öğrenciye eğitim verildi.