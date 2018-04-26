Gece eğlence mekanında düzenlenen bir etkinliğine katılan öğrenciler sahneye çıkan "dansöz ve zenne"nin yaptığı gösterileri izledi. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Gezi kapsamında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Nevşehir'e geçerek Kapadokya'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4. sınıf öğrencileri ve velilerini kapsayan gezi programı düzenledi.

- "Bizim öğrencimizin işi yok orada"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve ailelerin öyle bir mekana götürülmesinin doğru olmadığını belirtti.

Velilerin şikayeti üzerine yaptıkları araştırma sonunda okul müdürünün görevden alındığını anlatan Cırıt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okul müdürünü görevden aldık, diğerleri ile ilgili idari disiplin soruşturması başlattık. Okul müdürü hakkında da idari ve disiplin soruşturması başlattık. Öğrencileri o mekana götürülmesi işinde veliler dahi olsa bizim öğrencimizin orada işi yok.

Annesi ve babası yanında dahi olsa bizim öğrencimizin işi yok orada. Bunu kabullenemeyen velilerimiz var kendisine, öğrencilerimize yakıştıramayanlar var, onlara teşekkür ediyoruz, onlar bizi haberdar ettiler. Zaten göndermiş oldukları gezi planında da bu yok."

