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Öğrencilere "dansöz ve zenne" gösterisi izlettirildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Edirne'de götürüldükleri Nevşehir gezisinde ilkokul öğrencilerine dansöz ve zenne şovunu izlettirdiği gerekçesiyle okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı - Soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de götürüldükleri gezide ilkokul öğrencilerine dansöz ve zenne şovunu izlettirdiği gerekçesiyle okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4. sınıf öğrencileri ve velilerini kapsayan gezi programı düzenledi.

Gezi kapsamında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Nevşehir'e geçerek Kapadokya'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gece eğlence mekanında düzenlenen bir etkinliğine katılan öğrenciler sahneye çıkan "dansöz ve zenne"nin yaptığı gösterileri izledi. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Velilerden bazıları öğrencilere bu tür şovların izletilmesine tepki gösterdi.

- Valilik soruşturma başlattı

Edirne Valiliği, geziye katılan öğrencilerin içkili mekana götürülüp dansöz ve zenne izlettirilmesine bazı velilerin tepki göstermesi üzerine harekete geçti.

Geceye ait görüntüleri inceleyen valilik, okul müdürü ile geziye katılan 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.

- "Bizim öğrencimizin işi yok orada"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve ailelerin öyle bir mekana götürülmesinin doğru olmadığını belirtti.

Velilerin şikayeti üzerine yaptıkları araştırma sonunda okul müdürünün görevden alındığını anlatan Cırıt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okul müdürünü görevden aldık, diğerleri ile ilgili idari disiplin soruşturması başlattık. Okul müdürü hakkında da idari ve disiplin soruşturması başlattık. Öğrencileri o mekana götürülmesi işinde veliler dahi olsa bizim öğrencimizin orada işi yok.

Annesi ve babası yanında dahi olsa bizim öğrencimizin işi yok orada. Bunu kabullenemeyen velilerimiz var kendisine, öğrencilerimize yakıştıramayanlar var, onlara teşekkür ediyoruz, onlar bizi haberdar ettiler. Zaten göndermiş oldukları gezi planında da bu yok."

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Anahtar Kelimeler:
dansöz Gezi öğrenci soruşturma

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