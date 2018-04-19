Öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere ’Mesleklerin tanıtımı’ konulu çalışma kapsamında doktorluk mesleği anlatıldı.

Çavdarhisar Ortaokulu Toplantı Salonu’nda yapılan ’Mesleklerin tanıtımı’ konulu konferansın konuğu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Adem Kaya idi.

Doktor Adem Kaya, doktorluk mesleğinin avantajları ve dezavantajlarını öğrencilerle paylaştı.Kaya, ’’Doktorluğun dünyanın en özel mesleklerinden biridir. Hangi mesleği seçerseniz seçin o mesleği en iyi şekilde temsil edin. Dünyanın neresinde olursanız olun doktorlara ihtiyaç vardır. Bizim mesleğimizde sabırlı olmak çok mühimdir. Gelen hastalara en iyi hizmeti vermek istiyorsanız onları sabırla dinlemeyi öğrenmelisiniz” dedi.

Konferans karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.(YD-EFE)