Öğrencilere eğitimin önemi anlatıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin kaldığı Karacadağ Anadolu Lisesi pansiyonunda incelemelerde bulunan Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel, daha sonra pansiyon öğrencileri için haftalık olarak düzenlenen ve değişik meslek gurupları, akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı değerler eğitiminde eğitimin önemini anlattı.

İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Karacadağ Anadolu Lisesi pansiyonuna akşam saatlerinde gelen İlçe Kaymakamı Demirel, öğrencilerin kaldıkları odaları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Akşam yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen İlçe Kaymakamı, daha sonra sunumun yapılacağı salona geçerek, eğitimin önemi ile ilgili sunumu sundu.

Öğrencilere başarının anahtarının kendi ellerinde olduğunu anlatan Demirel; "Eğitime, okumaya uzun bir maraton gibi bakacaksınız, hemen atlayıp başarılı olayım demek yok, sabır ve azimle çalışmaya bakacaksınız, her gün yeni adımlarla, başarılı adımlarla hedefinize varmaya çalışacaksınız. Bunu yaparken öğreneceğiniz her şeyle kendinizi bilgi hazinesiyle kuşanacaksınız, bundan dolayı yabancı dil, matematik, fizik her şeyi öğreneceksiniz. Özelikle yabancı dile dikkat edin, herkes en az bir yabancı dili öğrensin” dedi. Tercihin çok önemli olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Demirel, "Ne olacağınızı, neyi başaracağınızı siz belirleyeceksiniz, bu yüzden sizin hayatınıza yön vereceğimiz tercih çok önemli. Büyük hedefleriniz olsun, küçük hedeflerle uğraşmayın. İnanın büyük yerlerde olanlar ile sizin aranızda hiç fark yok. Eğer fark varsa oda; birileri büyük hedefler için uğraşmış, çok çalışmış olan kişilerdir, diğerleri büyük hedefleri olmayan ve çok çalışmayan kişilerdir, o kadar. Okurken ve büyük hedeflere adım adım yürürken, memleketinizi çok sevin. Vatanınızı, bayrağınızı milletinizi çok sevin, bunu yapmazsanız başaramazsınız" diye konuştu. Sunumda kendi hayatında da örnekler veren Kaymakam Demirel, nasıl Kaymakamlık görevine geldiğini de öğrencilere anlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren sunum, soru cevap şeklinde son bulurken, özelilikle kız öğrencilerin yurt için bilgisayar ve Üniversite gezileri isteklerini de kabul etti ve en kısa zamanda yerine getireceği sözü verdi.

Sıcak bir ortamda sohbet havasında gecen ziyaret ve sunuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İlçe Milli Emniyet Müdürü Yener Gül, Şube Müdürleri ve bazı okul müdürleri hazır bulundu.