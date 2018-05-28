Öğrencilere fiziksel aktivite uygunluk karnesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, yaklaşık 6 milyon öğrenciye, vücut esneklik ölçümleri ile ağırlık ve boy uzunluğu gibi değerlendirmelerin yer aldığı "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi.
AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın iş birliğinde öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatındaki etkinliklere katılmak için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacıyla "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" programı geliştirildi.
Program, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde resmi ve özel ortaokul ve liselerde başlatıldı.
Türkiye genelinde 81 ilden 7 bin 413 beden eğitimi ve spor dersi öğretmenine diğer öğretmenleri eğitmek üzere sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi eğitimi verildi.
Program kapsamında, beden eğitimi ve spor dersine giren öğretmenler tarafından öğrencilerin sağlıklı fiziksel uygunluk ölçümleri yapılarak değerleri, e-Okul yönetim bilgi sisteminde "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi modülü"ne girilmeye başlandı.
"Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" uygulaması, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ve ikinci döneminde ise 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında beden eğitimi ve spor dersi öğretmenleri tarafından yılda 2 kez düzenlenecek.
Uygulamada, öğrencilerin mekik, şınav, otur-uzan gibi esneklik ölçüm bilgileri ile vücut ağırlığı ve boy uzunluğu gibi değerlendirmeleri yapılıyor.
Çalışma öğrenci karnesini etkilemiyor, çocuklara ait bilgiler gizli tutuluyor ve ve her çocuğun kendi ailesiyle paylaşılıyor. Ölçüm sonuçları öğrenci velilerince e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden takip edilebiliyor.
Referans değerler dışında sonuç elde edilen öğrenciler, aile hekimlerine yönlendiriliyor.
2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 25 bin 134 ortaokul ve liseden 5 milyon 798 bin 576 öğrenciye "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi.
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