Öğrencilere fiziksel aktivite uygunluk karnesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, yaklaşık 6 milyon öğrenciye, vücut esneklik ölçümleri ile ağırlık ve boy uzunluğu gibi değerlendirmelerin yer aldığı "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın iş birliğinde öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatındaki etkinliklere katılmak için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacıyla "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" programı geliştirildi.

Program, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde resmi ve özel ortaokul ve liselerde başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden 7 bin 413 beden eğitimi ve spor dersi öğretmenine diğer öğretmenleri eğitmek üzere sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi eğitimi verildi.