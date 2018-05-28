HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Öğrencilere fiziksel aktivite uygunluk karnesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, yaklaşık 6 milyon öğrenciye vücut esneklik ölçümleri ile ağırlık ve boy uzunluğu gibi değerlendirmelerin yer aldığı "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, yaklaşık 6 milyon öğrenciye, vücut esneklik ölçümleri ile ağırlık ve boy uzunluğu gibi değerlendirmelerin yer aldığı "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın iş birliğinde öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatındaki etkinliklere katılmak için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacıyla "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" programı geliştirildi.

Program, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde resmi ve özel ortaokul ve liselerde başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden 7 bin 413 beden eğitimi ve spor dersi öğretmenine diğer öğretmenleri eğitmek üzere sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi eğitimi verildi.

Program kapsamında, beden eğitimi ve spor dersine giren öğretmenler tarafından öğrencilerin sağlıklı fiziksel uygunluk ölçümleri yapılarak değerleri, e-Okul yönetim bilgi sisteminde "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi modülü"ne girilmeye başlandı.

"Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" uygulaması, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ve ikinci döneminde ise 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında beden eğitimi ve spor dersi öğretmenleri tarafından yılda 2 kez düzenlenecek.

Uygulamada, öğrencilerin mekik, şınav, otur-uzan gibi esneklik ölçüm bilgileri ile vücut ağırlığı ve boy uzunluğu gibi değerlendirmeleri yapılıyor.

Çalışma öğrenci karnesini etkilemiyor, çocuklara ait bilgiler gizli tutuluyor ve ve her çocuğun kendi ailesiyle paylaşılıyor. Ölçüm sonuçları öğrenci velilerince e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden takip edilebiliyor.

Referans değerler dışında sonuç elde edilen öğrenciler, aile hekimlerine yönlendiriliyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 25 bin 134 ortaokul ve liseden 5 milyon 798 bin 576 öğrenciye "sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi" düzenlendi.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!
Çavuşoğlu: Turizm Bakanlığı devam edecek- YenidenÇavuşoğlu: Turizm Bakanlığı devam edecek- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

İlginizi Çekebilir

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!

Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.