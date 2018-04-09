Öğrencilere ’Hijyen eğitimi’ verildi

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kişisel hijyen ve okul sağlığı konulu seminer verildi. Seminer sonunda okul sağlığı panosu hazırlandı.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, ’’yaptığı açıklamada, ’’Verilen seminerde özellikle el hijyeninin önemi, saç temizliği ve bakımı, ayak, tırnak, ağız ve diş temizliği konuları anlatıldı. Toplu yaşanılan yerlerde ortak kullanım alanlarında, hijyenin önemi vurgulanarak tuvalet kullanımı ile doğru el yıkama eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Seminerin sonunda öğrencilerimize temizlik ve hijyen konulu sorular yöneltildi, verilen doğru cevaplar seminerin öğrenciler tarafından kavrandığını bizlere gösterdi’’ dedi.

Öğrencilerin, yaşadıkları ortamı temiz tutmaya özen göstereceklerine, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edeceklerine söz vermesiyle temizlik ve hijyen eğitimi sona erdi. (YD-EFE)