HABER

Öğrencilere ’Hijyen eğitimi’ verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kişisel hijyen ve okul sağlığı konulu seminer verildi.

Öğrencilere ’Hijyen eğitimi’ verildi

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kişisel hijyen ve okul sağlığı konulu seminer verildi. Seminer sonunda okul sağlığı panosu hazırlandı.
Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, ’’yaptığı açıklamada, ’’Verilen seminerde özellikle el hijyeninin önemi, saç temizliği ve bakımı, ayak, tırnak, ağız ve diş temizliği konuları anlatıldı. Toplu yaşanılan yerlerde ortak kullanım alanlarında, hijyenin önemi vurgulanarak tuvalet kullanımı ile doğru el yıkama eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Seminerin sonunda öğrencilerimize temizlik ve hijyen konulu sorular yöneltildi, verilen doğru cevaplar seminerin öğrenciler tarafından kavrandığını bizlere gösterdi’’ dedi.
Öğrencilerin, yaşadıkları ortamı temiz tutmaya özen göstereceklerine, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edeceklerine söz vermesiyle temizlik ve hijyen eğitimi sona erdi. (YD-EFE)

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılarErdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

İstismar düzenlemesinde yeni gelişme!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçim heyecanı! 400 bin kişi akın diyor

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

İstanbul Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 9 Nisan: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.