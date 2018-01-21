HABER

Öğrencilere ilk kez "Sosyal Etkinlik Belgesi" verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 3 dakika sonra

- Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelindeki 162 ortaokulda başlatılan "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" pilot uygulaması kapsamında, 48 bin 955 öğrenci ilk kez karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelindeki 162 ortaokulda başlatılan "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" pilot uygulaması kapsamında, 48 bin 955 öğrenciye ilk defa karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Aralık ayında başlatılan "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" pilot uygulaması 81 ildeki 162 ortaokulda sona erdi.

Pilot uygulama yapılan okullarda öğrenim gören 48 bin 955 öğrenci ilk defa karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" aldı.

Öğrencilerin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını içeren belge ile öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal başarıları da ortaya kondu.

"Sosyal Etkinlik Belgesi" alan öğrencilerin velileri, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, çocuklarının sosyal başarılarını gösteren belge almalarının, katıldıkları sosyal etkinlikleri görmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

- "Ülke genelinde kullanılması planlanıyor"

Pilot uygulama kapsamında elde edilen verilerin analiz edilerek, gerekli güncellemelerin yapılması ve "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nün" ikinci dönem ülke genelinde kullanılması planlanıyor.

Modül, sosyal etkinlikler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş alandan oluşuyor. Modülle, sosyal etkinliklerin, nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi için kayıtlı, ölçülebilir veri haline getirilmesi ve yaygınlaştırılarak artırılması hedefleniyor.

"Sosyal Etkinlik Belgesi" sayesinde sosyal anlamda hem öğrenciler kendilerini, hem de veliler ve öğretmenler öğrencilerini daha iyi tanıma imkanına sahip oluyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.