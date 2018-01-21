Öğrencilerin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını içeren belge ile öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal başarıları da ortaya kondu.

Pilot uygulama yapılan okullarda öğrenim gören 48 bin 955 öğrenci ilk defa karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" aldı.

- "Ülke genelinde kullanılması planlanıyor"

Pilot uygulama kapsamında elde edilen verilerin analiz edilerek, gerekli güncellemelerin yapılması ve "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nün" ikinci dönem ülke genelinde kullanılması planlanıyor.

Modül, sosyal etkinlikler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş alandan oluşuyor. Modülle, sosyal etkinliklerin, nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi için kayıtlı, ölçülebilir veri haline getirilmesi ve yaygınlaştırılarak artırılması hedefleniyor.

"Sosyal Etkinlik Belgesi" sayesinde sosyal anlamda hem öğrenciler kendilerini, hem de veliler ve öğretmenler öğrencilerini daha iyi tanıma imkanına sahip oluyor.

(AA)