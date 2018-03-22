Öğrencilere model uçak kursu

Türk Hava Kurumu Adıyaman Şubesi tarafından Namık Kemal İlkokulu öğrencilerine model uçak kursu açtı.

Türk Hava Kurumu Adıyaman Şubesi tarafından öğrencilere verilen kursa katılan öğrencilere sertifikaları verildi. İlkokul öğrencilerine ücretsiz olarak kurs verdiklerini dile getiren Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Mehmet Yelken, öğrencilerin sertifika almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yelken, amaçlarının öğrencilerin havacılığa ilgisini arttırmak olduğunu kaydetti.

Sertifika törenine THK Şube Rehber Öğretmenleri Bülent Oral, Mehmet Kılıç ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü İsmet Kaya ve öğretmenler katıldı.