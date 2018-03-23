HABER

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, polislik mesleği tanıtılarak trafik kuralları eğitimi verildi.Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Ergin Komut İlkokulu ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, polislik mesleği tanıtılarak trafik kuralları eğitimi verildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Ergin Komut İlkokulu ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize polislik mesleği tanıtılmış ve trafik kuralları hakkında eğitim verilmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Destanını anlatan kitaplar hediye edilmiş ve hediye edilen kitaplarla 30 dakikalık kitap okuma etkinliği yapılmıştır. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edilmiş, çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtılarak onlarla sohbet edilmiştir. Burada kalan çocuklarımıza polislik mesleği ile ilgili olarak ve merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca Atatürk, 8 Ağustos ve Hersan mahallelerindeki yoksul-fakir veya ekonomik açıdan mağduriyet yaşayan, sosyal imkânları kısıtlı ve maddi imkânlardan yoksun olan suç mağduru 5 ailenin suça yönelmelerini engellemek amacıyla destek-moral ziyaretleri gerçekleştirilmiş, çeşitli hediyeler verilerek ailelerimize gerekli yönlendirme ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamının daimi olması için halkımıza yönelik dayanışma ve kaynaşma faaliyetleri ile özverili çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.