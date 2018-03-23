Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, polislik mesleği tanıtılarak trafik kuralları eğitimi verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Ergin Komut İlkokulu ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize polislik mesleği tanıtılmış ve trafik kuralları hakkında eğitim verilmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Destanını anlatan kitaplar hediye edilmiş ve hediye edilen kitaplarla 30 dakikalık kitap okuma etkinliği yapılmıştır. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edilmiş, çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtılarak onlarla sohbet edilmiştir. Burada kalan çocuklarımıza polislik mesleği ile ilgili olarak ve merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca Atatürk, 8 Ağustos ve Hersan mahallelerindeki yoksul-fakir veya ekonomik açıdan mağduriyet yaşayan, sosyal imkânları kısıtlı ve maddi imkânlardan yoksun olan suç mağduru 5 ailenin suça yönelmelerini engellemek amacıyla destek-moral ziyaretleri gerçekleştirilmiş, çeşitli hediyeler verilerek ailelerimize gerekli yönlendirme ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamının daimi olması için halkımıza yönelik dayanışma ve kaynaşma faaliyetleri ile özverili çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.