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Öğrencilere ’Sağlık Okuryazarlığı ve Teknoloji Bağımlılığı’ eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane İlkokul öğrencilerine Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından "Sağlık Okur yazarlığı ve Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi verildi.Şaphane İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimize “Sağlık Okuryazarlığı” ve” Teknoloji Bağımlılığı” konularında Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından seminer verildi.

Öğrencilere ’Sağlık Okuryazarlığı ve Teknoloji Bağımlılığı’ eğitimi

Kütahya’nın Şaphane İlkokul öğrencilerine Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından "Sağlık Okur yazarlığı ve Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi verildi.
Şaphane İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimize “Sağlık Okuryazarlığı” ve” Teknoloji Bağımlılığı” konularında Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından seminer verildi. Seminerde, beden sağlığı konusunda öğrencilere bilgi verirken, teknoloji bağımlılığının ne olduğu ve güvenli internet kullanımının nasıl olması gerektiği anlatıldı. Özellikle son dönemde gündemde olan zararlı internet oyunları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirildi. Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına bu yararlı eğitimden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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