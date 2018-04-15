Öğrencilere sınav stresi uyarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sınav motivasyonu, sınav kaygıları, sınav stresi, doğru meslek ve kariyer seçimi gibi konularda seminerlerini sürdürüyor. HKÜ heyeti sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını Denizli’deki İmam Hatip Okulu öğrencilerine anlattı.

HKÜ heyeti tarafından Denizli’deki Severgazi İmam Hatip Okulu öğrencilerine "Üniversiteye Hazırlanırken Stresle Nasıl Başa Çıkarım" konusunu anlattı. Öğrenciler stresle başa çıkmanın yollarının anlatıldığı seminere, HKÜ’den ise Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ve HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Yava katıldı. Seminere Denizli Valiliği, Denizli İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri destek verirken, öğrenciler ve öğretmenlerde programa yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, Prof. Dr. Ayla Yava tarafından “Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS - Temel Yeterlilik Testi, TYT’ye hazırlanan üniversite adayı öğrencilere sınavda ve öncesinde yapmaları gerekenler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Arkadaş tavsiyesi

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminerde konuşan Prof. Dr. Ayla Yava, olumsuz ve negatif kişilerden uzak durulmasının başarıyı bir adım daha yaklaştırdığını vurgulayarak, "Zaman hızla geçiyor. ’Kalan son zaman dilimini nasıl değerlendirmeliyim’ sorusunu sıkça kendinize soruyorsunuzdur. En önemlisi kriter kendinizi çok iyi tanımak ile başlar. Burada rehberlik öğretmenleri size fayda sağlayacaktır. Ama önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi meslekte, hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. Bununla beraber kendinizi tanıyorsanız, en iyi çalışma şeklini esasında yine kendiniz belirleyeceksiniz. Elbette bu süreçte çok zor günler stresli durumlarla karşı karşıya kalacaksınız, önemli olan bu durumdan nasıl kurtulacağınızdır. Size çevrenizden ‘şunları kesinlikle yapma, şunları yap’ gibi öğütleri sıkça duyuyorsunuzdur. Siz bunları bir filtreden geçirerek ve kendi karakterinizle bütünleştirerek hangi konular veya olaylar sizi başarıdan uzaklaştıracak ise bundan uzak durun, hangi durumlar da sizi başarıya yaklaştıracaksa onları yapın ve uygulayın” dedi.

Stres uyarısı

Stres konusunda öğrencilere önemli tavsiyede bulunan Prof. Dr. Yava, “Bu süreçte sizlere önemli bir tavsiyem olacak o da olumsuz ve negatif kişilerden uzak durun, başarıya bir adım daha yaklaşın. Bu kişiler başarıya ulaşmanıza zarar vereceği gibi sizleri ümitsizliğe de götürebilir. Pozitif ve başarılı kişilerle bir arada olmak ise sizleri başarıya götüren yolda daha da yardımcı olacaktır. Ayrıca sınavla beraber bu yolda ailelerinizin elbette ki görüşleri düşünceleri son derece önemlidir. Ancak sırf onlar istedi diye başarılı olamayacağınız ve hiç sevmeyeceğiniz bir meslek seçmeyin. Sınavda başarılı olsanız bile eğer sevmediğiniz bir meslek seçerseniz hep mutsuz olabilirsiniz. Unutmayın ki sınavda istediğiniz puanları alarak başarılı olduktan sonra seçeceğiniz meslek, sizi yıllarca etkileyecektir bu yüzden çok dikkatli bir seçim yapmanızı tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Seminer sonrası, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne plaket taktim edilirken, Songül Kalyoncu ve Ayla Yava’ya çiçek takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile de sona erdi.