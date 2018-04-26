HABER

Öğrencilere teknik gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için teknik gezi düzenlendi.BÜ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Fırat Üniversite Hastanesine teknik gezi düzenledi.Öğrenciler teknik gezide, Biyokimya laboratuvarları, Mikoloji, Parazitoloji ve Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında hematolojik analizler, kullanılan klinik biyokimya ve hormon testleri, hematolojik analizler, moleküler tarama testlerini yakından inceleme fırsatı buldu.Her türlü kültür örnekleri, virüs incelemeleri, deneyler ve kullanılan cihazlar hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, geziyi yaklaşık 690 bin hasta dosyası bulunan tıbbi kayıt ve arşiv bölümünün işleyişi ve dosyalama sistemini uzman ekiplerden dinledi.Öğrencilere gezide, Öğretim görevlileri Ümran Erkoyuncu ve Agit Ataş da öğrencilere eşlik etti.

Öğrencilere teknik gezi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için teknik gezi düzenlendi.
BÜ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Fırat Üniversite Hastanesine teknik gezi düzenledi.
Öğrenciler teknik gezide, Biyokimya laboratuvarları, Mikoloji, Parazitoloji ve Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında hematolojik analizler, kullanılan klinik biyokimya ve hormon testleri, hematolojik analizler, moleküler tarama testlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
Her türlü kültür örnekleri, virüs incelemeleri, deneyler ve kullanılan cihazlar hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, geziyi yaklaşık 690 bin hasta dosyası bulunan tıbbi kayıt ve arşiv bölümünün işleyişi ve dosyalama sistemini uzman ekiplerden dinledi.
Öğrencilere gezide, Öğretim görevlileri Ümran Erkoyuncu ve Agit Ataş da öğrencilere eşlik etti.

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.