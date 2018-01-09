Öğrencilere yapılan ankette skandal 'dini' sorular!

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 18:56 |8 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede, TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması eleştiri topladı. Öğrencilere, 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?' ve 'Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır?' gibi sorular yöneltildi.Yaşananlar sonrası anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi'nde TÜBİTAK projesi için olduğu belirtilen bir projede kullanılmak üzere öğrencilere sorulan sorular, tepki çekti. 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli proje çalışması kapsamında hazırlanan iki ankette, öğrencilere, yöneltilen sorulara katılıp katılmadığı da soruldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olurunun alındığı anket çalışmasında sorulan sorular, Eğitim İş Manisa Şubesi'nin tepkisini çekti. Turgutlu'da 4 lisede öğrencilere bu soruların yöneltildiği öğrenilirken, beşinci lisede durumdan haberdar olan Manisa Eğitim İş Şubesi Başkanı Cem Ok, anketi durdurmak için harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu. "BİREYİN HAYATI DİNE GÖRE DÜZENLENMELİDİR" Öğrencilere sorulan dini sorular arasında 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?', 'Dini cemaatler olmalı mıdır?', 'Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' soruları yer aldı. Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere, 'İnanan kişinin dini uğruna birtakım zorluklara katlanması gereklidir', 'İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir', 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?', 'Türkiye'de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır', 'Evleneceğim kişi dindar olmalıdır' ve 'Birey hayatını dine göre düzenlemelidir' gibi ifadeler sorularak, 'katılıyorum' veya 'katılmıyorum' cevaplarını vermeleri istendi.