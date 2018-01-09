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Öğrencilere yapılan ankette skandal 'dini' sorular!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 18:56 | Son Güncelleme 8 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede, TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması eleştiri topladı. Öğrencilere, 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?' ve 'Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır?' gibi sorular yöneltildi.Yaşananlar sonrası anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi'nde TÜBİTAK projesi için olduğu belirtilen bir projede kullanılmak üzere öğrencilere sorulan sorular, tepki çekti. 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli proje çalışması kapsamında hazırlanan iki ankette, öğrencilere, yöneltilen sorulara katılıp katılmadığı da soruldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olurunun alındığı anket çalışmasında sorulan sorular, Eğitim İş Manisa Şubesi'nin tepkisini çekti. Turgutlu'da 4 lisede öğrencilere bu soruların yöneltildiği öğrenilirken, beşinci lisede durumdan haberdar olan Manisa Eğitim İş Şubesi Başkanı Cem Ok, anketi durdurmak için harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu.

"BİREYİN HAYATI DİNE GÖRE DÜZENLENMELİDİR"

Öğrencilere sorulan dini sorular arasında 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?', 'Dini cemaatler olmalı mıdır?', 'Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' soruları yer aldı. Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere, 'İnanan kişinin dini uğruna birtakım zorluklara katlanması gereklidir', 'İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir', 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?', 'Türkiye'de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır', 'Evleneceğim kişi dindar olmalıdır' ve 'Birey hayatını dine göre düzenlemelidir' gibi ifadeler sorularak, 'katılıyorum' veya 'katılmıyorum' cevaplarını vermeleri istendi.

"ÇOCUKLARDA CİDDİ TAHRİBATLAR OLUŞTURABİLİR"

Eğitim İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, anketle ilgili açıklama yaptı. Cem Ok, bu anketin üç öğretmen tarafından hazırlandığını belirterek, "Son derece vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İnfial derecesinde bir anket. Turgutlu ilçesinde 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Bu ankette din kültürü öğretmeni, coğrafya öğretmeni, felsefe öğretmeni bu konuyla ilgili hazırlık yapmışlar. Bu anketleri okullara dağıtmışlar. Anketteki sorular özel yaşama ve insan haklarına müdahaledir. Konuyu hemen Milli Eğitim'e bildirdik. Bu anketin çocuklara yaptırılamayacağını ve çocuklarda ciddi tahribatlar oluşturacağını söyledik. Hemen anketin toplatılması kararı hayata geçirildi. Ancak bu ankette İl Milli Eğitim'in ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olurunun bulunması son derece dramatiktir" dedi.

"HUKUKİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Bu tür bir anketin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Ok, şöyle devam etti:

"Ankette öğrencilere sadece adı değil açık adresleri bile sorulmuştur. Öğrencilerin ve ailelerinin dini yaşamlarına ve özel yaşamlarına dair soruların sorulması eşit ve adil eğitim ilkesine aykırıdır. Okullarda yapılan bu çağ dışı fişleme metotlarını kınıyoruz. Biz bu konuyla ilgili hukuki girişimlerin tamamını gerçekleştiriyoruz. Şikâyetlerimizi yaptık. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada tamamen zihinsel bir tecavüz vardır. Bu kadar olmaz."

Anketlerin 4 okulda öğrenciler tarafından cevaplandığını anlatan Cem Ok, uyarılarının ardından ise anketlerin toplatıldığını söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise "Soruşturma açıldı, devam ediyor. Bu anket çalışmaları durduruldu. Bize TÜBİTAK projesi diye başvurulmuş. TÜBİTAK projesi zannedilerek böyle bir şey imzalanmış ve biz şu an durdurduk. Gereğini yapıyoruz. Bize içeriğini söylemediler" dedi.

DHA

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lise TÜBİTAK öğrenci Manisa din öğretmen Turgutlu İslam araştırma

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
20. yy iki tane yahudiler 2 devlet kurdular. Türkiye ve İsrail. İnkılaplardan olan Halifelik; müslümanların bir daha bir araya gelememesi tek noktadan talimat alınmaması için. Soyadı Kanunu; yahudilerin kimliğinin gizlenmesi için çıkartılmış kanunlardır. Diyecekler ki Avrupa'da da soyadı var, hıristiyanlar çoktan yahudilere teslim oldu, Avrupa'ya gitmeyen bilemez, Avrupa'da hıristiyanlık bitmiş durumda...
O zaman İslam dini de,tüm insanlar geri Yahudiler de ileri gitsin diye gene Yahudiler tarafından yaratılmış bir dindir...Ne dersin ey saman kafa
Senin gibi samanlar olduktan sonra halifeye gerek yok.
@alielverisli SAMAN KAFA SENİN YANINDA ÇOK YUKARIDA KALIR. ADAM NE DİYE SEN NEYE ZORLUYORSUN. PİSLİK HER TARAFINDAN AKIYOR.
@gulsenur Şeyh kabak el salak olsun senin adın
@gulsenur sana değilde senin tarih öğretmenine yazıklar olsun.seni bomboş kafayla bırakmış.
@gulsenur Ancak kafanız saf kafa saman kafaya çalışıyor. Ne tarihe bakıyorsunuz ne de sorgulama yetiniz var. Yorum siyasi veya ideolojik değildir. 3 yılda 100 kez kandırılanlar var bu ülkede, neden kabul etmiyorsunuz kurtuluş savaşı sonrası kandırıldığımızı, siz şimdi yunanlılara karşı kurtuluş savaşında bazı itilaf devletlerinin türkiye ye desteğine de yok dersiniz... Yahudiler geliyor siz halen siyasi ideolojik güdümlü düşünce yapısı içinde saplantılı değerlendirmeler yapıyorsunuz. Açık bakın t.c.m.b. kimin, kendi internet sayfasından bakın...
@gulsenur Semitik Araplar ALT IRKtan oluyor ve Islam dini Araplara ve senin gibi Arabi tiplere uyan bir din diyelim ve de şeriat ortaçağdaki miskin yaşayan çöl bedevilerinin bir kumaş parçası için dünya malı için kol ayak kesme anlayışına dayalı gerici yobaz bir anlayış ta ondan şeriatla islamla yaşayan tek bir ülke abat olamaz ortaçağ karanlığına kafayı gömen milletlerin sonu kaçınılmaz yokoluştur bakınız ortadoğu !!( Arap kıçı yalamak ulusal kimliğini kaybeden islamcılar için milli spordur diyorlar buna ne dersiniz:)?Islama inanan arapların hepsi uygarlıkla en son tanışmış, çölellerde bedevi
@gulsenur osmanlı yı yıkan ATATÜRK mü araplarmı.yüzyılarca araplara avrupalılara jandarmalık yaptırılan osmanlı petrol ve yeraltı zenginliklerinin keşfi ile ingilizler osmanlıyı araplara ortadan kaldırtmıştır.
@gulsenur Burada bir maniplasyon olabilir mi? Gerek Türklerin gerek İslamcıların gerekse Atatürkçülerin davranış kodlarına girilmiş, sosyal psikoloji argümanları kullanılarak tutum ve davranışlarımıza yön vermek isteyenler ve algılama sistemimiz ile davranış kodlarımız arasındaki o büyük şemanın bir yerine bir virüs bulaşmıştır diyebilirmiyiz:) ???Bu toplum nereye gidiyor, bu millete neler oluyor. Bu Feto bilerek milleti birbirine sokuyor !!! Gittikçe cahilleşen yobazlaşan, saygısız, insanlık dışı bir ahali oluyoruz. MKAe biz TURKLER minetter bir HALKIZ..Din maskesi ile MKA hakaret etme Arap
Hz Ali'nin katledilmesi ile halifelik bitmiştir. Yezid soyundan ve izinden gidenlerden halife olmaz.
@thepain Senin mantığına göre ARAPLARDAN Halife olmaz.Çünkü YEZİD araptır. Hz Ali ve ehli beytte Arap olduğundan onlardan da halife olmaz. O zaman ne yapacağız? Acem Türk Hindu peştun afgan malay boşnak...Müslümanlardan seçşilecek halife.Öyle mi?
anlaşılan tübitak bilimsel araştırmaları bırakıp artık dini araştırmalara başlamış.
Tabi halife lazım bu milletin basina cobanda lazım ve nihayet sarayda oturan bi cobanı var insanlara rahatlık batıyo devam böyle..
Tamam da arkadaş ne var bunda gayet net sorular var.Bir soru için adam hilafet yanlısı mi oldu yani şimdi.Saltanati mi savunuyor yani saçmalık.Müslümanların bir başı olsa fena mı yani.Butun Avrupalıların başı papa varken Müslümanlık neden size bu kadar batiyo
Ne yaparsanız yapın... Laik Türkiye Cumhuriyeti arap ülkesi asla olmayacaktır!
AK Parti müslümanlığa , hristiyanlardan ve tüm islam düşmanlarından daha fazla zarar veriyor . UYAN TÜRK MİLLETİ , bunu göremiyorsan UTAN TÜRK MİLLETİ !
skandal bunu haber yapanlarda ne yani din adından bu kadarmı anti pati duyuyorsunuz siz çatlasanızda patlasanızda Allah nurunu tamamlayacaktır türkiyedeki insanları dinden soğutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ama bu cam bardaklar bşr gün elinizde kırılacak ve sizin nerenize batacak bilemiyorum artık DİNİMİZİ kendi kötülüğüne alet edenlerede onlara çanak tutanlarada olur olmaz her konuda dine dil uzatanlarada lanet olsun
ingiliz devşirmeleri hilafet illaki gelecek korkmaya devam edin kudurun
@sahinaltinkaynak hilafet gelirse ülkede 1000 tane cemaat olur...ülke bu durumlara gelişse bunu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E borçudur..araplar yerlerde sürünüyor..hilafetle kalkınmış bir tane ülke göster hep beraber hilafet istiyelim..
Bu ne ya ? Ne yapilmaya calisiliyor. Iyice b*kunu cikardilar.
Her şey tamam. Bir halifemiz eksikti !
bunlar müslümansa ben hristyanım aga
Amaçları ne? din dersinde bunlar zaten veriliyor, uygulamak insanın özgür iradesine kalıyor dinde dayatma olmaz. Son anket sorusunda halifelik den bahsediliyor ayrıca Türkiye'de islam dininin yaşama zorluklarindan bahsediliyor neye dayanarak baş örtüyse öyle bi sorun kalmadı. Amaç Cumhuriyeti yıkmak heralde.
herşeyimiz tamam bir halifeniz noksan. ne kadar geri zekâmınız var ya
Neyin tahribatını oluşturacak kardeşim müslüman değilmi bu çocuklar sorulabilir hatta Türkiye'ye sorulsun İslam aleminin en büyük sorunu bir halifesinin olmamasıdır ama bence bu halife devlet adamı olmamalı. Bulunacak özel bir formülle din adamlarından birinin seçilmesiyle olmalı. Hristiyanların papasi var organize bir sekildeler müslümanların halifesi ise Atatürk'ün en büyük hatasıdır. Bugün Pakistan gibi ülkeler Türkiye'ye destek veriyorsa bu halifelik bağlarındandir.
@etelu ÇOCUKLARIN MÜSLÜMAN OLDUĞUNU NEREDEN ÇIKARDIN? İNSANLAR DİNSİZ DOĞAR ÖNCE BUNU ÖĞREN SONRA YORUM YAP. ÇOCUKLARA DİNİ ANASI BABASI AŞILAR. YENİ DOĞAN BİR BEBEĞİ HIRISTIYAN BİR AİLE ALIP GİDERSE O AİLE ONA KENDİ DİNİNİ ÖĞRETİR ÇOCUK O DİNDEN OLUR..
@etelu Abdülhamit de kendini halife zannediyordu ama 1. Dünya savaşında İngilizlere karşı cihat bayrağını açtığında Araplar onu hiç sallamadılar. Hatta İngilizlerle bir olup Osmanlı askerlerini kestiler. Hem şimdi halife olsa kim olacak? BOP eş başkanı mı? Halife kim olsun dediğin anda Müslumanlar birbirlerini yemeye başlarlar. İslam alemine halife değil de akıl fikir lazım aslında. Hayal dünyasında yaşamaktan kurtulamayacaksınız sanırım
@gogurdan34 düşmanlık yapan araplar.ne bağından düşmanlık yapıyor o zaman
Ortadoğuda ve bütün islam aleminde akan kanın sebebi zaten halifeliğin kaldırılışıdır. bizi birbirimizden ayıran bin parçaya bölen de halifeliğin kaldırılmasıdır akan binlerce masumun ümmeti muhammedin kanı değilmi bizi parçalayarak yıkmadılarmı arap kürt türk diyerek bizi birbirimizden ayırdılar ve hala bunu anlamadılar yalan ve uydurma tarihle beyniniz yıkanmış gerçekleri göremiyorsunuz. aslında çoğu bal gibi biliyor ama tarihte hiç değişmemiştir zaten inkarcılar Gözüyle görse bile inkar ederler yorumlara bakıyorumda din kelimesinden bile rahatsız olur hale nasıl geldik yazık halimize..
nereden nereye vay memleketim vay dinci ve kinci gençler ama dinimizde kin ve nefrete yer yok bunları söyleyen hangi dine mensup acaba
Zannettik, kandırıldık??? Gereğini yapıyoruz... Yazıklar olsun
anketi yapanlara halk birleşip gereken dersi kalıcı verirse, diğer hazırlayacak olanlara ders olur..
Şetiat geliyor boku yedik
gavurların hıristiyanların lideri var papa müslümanların lideri niye olmasın bence halife olmalı ve erdoğan olmalı müslümanları lideri halifesi erdoğan olmalı
@umur_han insanları müslümanlıktan soğutmayın .. evet halife bende isterim ..ama bob eş başkanı halife olmasın ... ben osmanoğlu yada bir peygamber torunun halife olmasını isterim ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi liselilere bira festivali yapsalardı daha mı iyiydi?
Sormuşturma açacak ne var şimdi bunda? Halifelik kötü birşey mi?? Batı'da papalıkla ilgili anket yapsalar adamı ödüllendirirler ama bizim kadar tarihine yabancı ve düşman olan bir toplum olmadığı için normal tabii
Yobazlar fen liselerine kadar sizdi. Her yer sapkin yobaz dinci doldu. olan cocuklara olacak.
o soruyu soran suriye ye gitsin orda yaşasın
TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE SENİN SORULARININ HİÇBİR HÜKMÜ KALMAYACAK..
harbi noLmus nedir bu gocunmaa.. bu yiLki etek boyLari ne kadar oLsun anketi oLsaydi sorun oLmazdi gaLiba !..
Bir kesim; Türkiye'yi habire din içine çekip,başını savaş ve kaostan kurtaramayan,kan gölüne dönmüş herhangi bir Ortadoğu ülkesi haline getirmeye çalışıyor. Zaten bu amaçlarına yarı yarıya ulaşmışlar da.
NE HALIFESI LANN GERI ZEKALILARR
Tübitak derhal kapatılsın bu hükümet adam yetiştirsin adam
Hıristiyan dünuyasında papa liderliği normal iken bizde ankette dahi sorulması skandal olarak nitelendiriliyor.
@mahmutca57 kime göre papalık normal.islamiyet ruhbanlığı papalığı reddeder.sen etmiyorsan müslüman değilsin ))
islam dinine en büyük hizmetlerden birini Mustafa Kemal Atatürk halifelik sevdası belasını kaldırarak yapmıştır.Allah Atatürk'ten başka kimseye de bunu nasip etmemiş.1400 sene islam alemine sorun olmuş.Bu müslümanlar hz.Ömer hz.Osman ve hz.Ali gibi halifeliğinden kimsenin şüphe duyamayacağı 3 peygamber varisini öldürmedi mi?bugün olsa neler olur peki bunlardan hangisi var?Hadi halife seçin desek herkes kendi şeyhini söyler kime kimi kabul ettirebilirsiniz?Halifelik öyle alınmaz insana Allah tarafından verilir.Tıpkı başkomutanlık gibi onu da millet verir.Bir kişiye vermiştir.gerisi teferruat
ya arkadaş bu ülkedeki hristiyanlara niye papa ya ihtiyaç duyuyorsun diyemez ancak müslüman bir vatandaşına halifelik görüşünü sormak bile çoğuna acizliktir! çok yazık! halifelikmi aman aman diyenler halifelik olsa banka hesaplarınız mı boşalacak? özgürlüklerinizmi elinizden gidecek? elinizden ekmeğinizmi alınacak? birileri zamanında öcü halifelik demiş ya. ya arkadaş niye öcü bu diye halifelik nedir ne değildir diye açıp okudunuz? hayatlarınızı algıyla ezberle değil, yargı sebep sonuç ve sadece size ait tercihlerinizle size ait kararlar ile yönlendiriniz.
Bence çok güzel sorular sorulmuş. Dikkat edin soru soruluyor hüküm verilmiyor. Böylece öğrenci ve vatandaşların bu konudaki görüşleri öğrenilmek isteniyor. Bunu abartanlar ya gafil ya da çok evhamlı.
rejim değişti de bizim mi haberimiz yok,her gün yeni bir skandal
sizin gibi sözdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
AKP iktidar olduktan sonra ABD TC için ılımlı islam modeli diye bir açıklama yaptığı basında çıkmıştı şimdi Suudi Arabistan'da bu model uygulanmaya başlamış.Nedense son günlerde ülkemizde din ile ilgili saçma sapan açıklamalar yapılıyor.Bu ülkeyi yöneten bu iktidar din konusunda suç işleyenler hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmazsa cezalandırmazsa bu günkü bu olaydaki gibi önüne geçilemez konuma gelinir.
(Yusuf 106)'da insanların çoğunun Allah'a ortak koşarak inandıkları belirtilmiştir. Nitekim insanlar türbe ve şeyhlerden medet umarak Allah'a şirk koşuyorlar. Lakin farkında bile değiller. (Yusuf 40)'a göre hüküm sadece Allah'a ait olmasına karşın, uyduruk hadislerin peşinden giderek Kuran'a rağmen hüküm koyuyorlar ve (Tevbe 31)'de belirtildiği üzere bunların peşinden gidenler de din adamlarını ''Rab'' ediniyorlar. Fakat yine farkında bile değiller. Biz Kuran'ı terkettikçe, din algımız ancak başka mezhepten birisiyle evlenir misin sorusuna döner. Halbuki şirk içerisinde yüzüyoruz. Anlatan yok.
Mantıklı olun ! Sorulan soruları iyi okuyun ve seçenekleri de iyi okuyun.Bu bir ayıklamadır... Ancak, şu bilinmelidir ki hiç bir din ittirilmeye gelmez. Hele güzel dinimiz hiç gelmez ki Kuranda da yeri vardır. Şunu hala anlayamadılar bu çocuklar beklenen cevapları vermiştir eminim; soranlar kadar aptal olamazlar.... Sahte müslümanlığın,sahte inanışın kimseye faydası olmadığı gibi kendine(bireye) bile faydası olamaz. Bunu öğrenin artık a zavallılar.
Ülkenin ihtiyacı olan son şeydir gerginlik. Milli eğitim bakanlığı aktif olmalıdır bu konuda. Isteyen birisi kafasina göre gidip okullarda anket yapabiliyor mu?
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