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Öğrencilere yardım için "sanat" yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 35 amatör tiyatrocu, sahneledikleri oyunlarla topladıkları oyuncak ve kitapları ihtiyacı olan okullara gönderiyor - Grup üyelerinden Ahmet Temur: - "19 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 300 kişilik bir köy okuluna topladığımız oyuncak ve kitapları götüreceğiz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de çoğunluğunu lise ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu amatör tiyatro grubunun üyeleri, sahneledikleri oyunlardan elde ettikleri gelir ile kütüphanesi olmayan okullara kitap ve oyuncak alıyor.

Artiz Hane Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında bir araya gelen farklı yaşlardan yaklaşık 35 kişi, amatör olarak oluşturdukları tiyatro grubu ile hem sanatsal alanda kendilerini geliştiriyor hem de diğer insanlara faydalı olmak için ter döküyor.

Okullarından arta kalan zamanlarda çalışmalarına devam eden oyuncular, yılın farklı zamanlarında çeşitli oyunlar sahneliyor. Oyunlardan elde ettikleri gelirle kitap ve oyuncak alan grup üyeleri, bunlarla ihtiyacı olan köy okullarına yardımda bulunuyor.

Tiyatro grubunun kurucularından 18 yaşındaki Ahmet Temur, tamamen gönüllülük esasına dayanarak bir araya geldiklerini, yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Artiz Hane Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde genç tiyatrocular yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Temur, şunları söyledi:

"Buraya gelen kişiler tamamen gönüllü gençler. Yaklaşık 30-35 kişiyiz kimsenin maddi ve manevi hiçbir çıkarı, beklentisi yok. Gönüllü olarak bir araya geliyoruz. Sevdiğimiz işi yaparken faydalı olmak istiyoruz. Kitap ve oyuncak topluyoruz. Bunları köy okullarına götürüyoruz. 19 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 300 kişilik bir köy okuluna topladığımız oyuncak ve kitapları götüreceğiz. Yaklaşık 400 kitap toplandı. İnsan sevdiği işi yaparken birilerine de faydalı oluyor. Biz seyircilerimize, kursiyerlere ve kitap oyuncak götürdüğümüz kişilere de faydalı oluyoruz. Aralık ayından beri beş oyun çıkarttık. Bu beş oyuna yaklaşık 2 bin kişi geldi. Kütüphanemizi önümüzdeki en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca orada küçük bir oyun da sahnelemeyi düşünüyoruz."

Tiyatro gurubundaki lise öğrencisi Buğra Kaan Yiğit (17), tiyatroya ilgi duyduğunu ve liseye gitmesine rağmen bir köy okuluna faydalı olmak için tiyatro gurubuna katıldığını kaydetti.

Tiyatroya amatör olarak başladığını anlatan ortaokul öğrencisi Bahadır Geldi (14) ise kitaptan mahrum kalan öğrencilere yardım etme konusunda mutlu olduğunu ve elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

Lise öğrencilerinden Kardelen Kozan da (17) okuldan kalan zamanlarda tiyatro ile ilgilendiğini dile getirdi.

Kozan, amatör olarak yaptıkları tiyatrodan elde edilen geliri başkaları için harcadıklarını belirterek, "Yardıma muhtaç çocuklara endeksli bir çalışma yürütüyoruz. Buna hayırseverlilik mi denir bilmiyorum ama biz insanlara yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

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Kayseri öğrenci tiyatro yardım

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