KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de çoğunluğunu lise ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu amatör tiyatro grubunun üyeleri, sahneledikleri oyunlardan elde ettikleri gelir ile kütüphanesi olmayan okullara kitap ve oyuncak alıyor.

Artiz Hane Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında bir araya gelen farklı yaşlardan yaklaşık 35 kişi, amatör olarak oluşturdukları tiyatro grubu ile hem sanatsal alanda kendilerini geliştiriyor hem de diğer insanlara faydalı olmak için ter döküyor.

Okullarından arta kalan zamanlarda çalışmalarına devam eden oyuncular, yılın farklı zamanlarında çeşitli oyunlar sahneliyor. Oyunlardan elde ettikleri gelirle kitap ve oyuncak alan grup üyeleri, bunlarla ihtiyacı olan köy okullarına yardımda bulunuyor.

Tiyatro grubunun kurucularından 18 yaşındaki Ahmet Temur, tamamen gönüllülük esasına dayanarak bir araya geldiklerini, yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Artiz Hane Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde genç tiyatrocular yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Temur, şunları söyledi: