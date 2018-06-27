Öğrencilere yaz Kuran kursunda çizgi filmli eğitim

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kuran kursundaki öğrencilere dini bilgiler çizgi filmle veriliyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Yavuz Selim Camisi'nde düzenlenen yaz Kuran kursu açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin çocuklarla, gençlerle güzelleştiğini söyledi.

Kursta sosyal etkinliklerin de olacağını aktaran Üzüm, "62 kursta, 117 derslikte, 59 camimizde, 251 Kuran kursu ve Milli Eğitim'den gelen hocalarımız eğitim verecek. Öncelikle namaz duaları, orucu ve ibadetler ile sevgi, saygı ve güzel ahlakı öğretmek için iki aylık çalışma yapacaklar." dedi.

Üzüm, çocuklara derslerde müzikli çizgi filmlerle eğitim verildiğini kaydetti.

Daha sonra kursa katılan çocuklara, namaz kılmayı, orucun ne demek olduğu ile İslam sevgisini anlatan çizgi filmler izletildi.

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Yavuz Selim Camisi Kuran Kursu Öğreticisi Aynur Yörük de çocukların yaz tatilini kursta değerlendirdiğini belirterek, "Onları özlüyoruz, her yaz büyük bir sevgiyle eğitimlerimize başlıyoruz. Müzikle eğitim veriyoruz. Burada çocuklarımıza din eğitimi şarkılarla veriyoruz." dedi.