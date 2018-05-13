Öğrencileri için gönüllü mesai yapıyorlar

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ın Ulaş ilçesindeki ortaokulda öğrencilerinin liseye geçiş sınavında başarılı olmasını isteyen öğretmenler, son ders zilinin ardından okulda kalarak gönüllü ders veriyor.
Ulaş Vali Lütfullah Tuncel Ortaokulu öğretmenleri, ilçede kurs ve özel ders için maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerinin liseye geçiş sınavında diğer öğrencilerle yarışabilir duruma gelmelerini ve istedikleri liseye girmelerini sağlamak amacıyla haftanın üç günü, sınavla belirlenen 10 öğrenciye özel ders imkanı sunuyor.
Son ders zilinin çalmasının ardından okuldan ayrılmayan öğretmen ve 10 öğrenci, ders öncesinde okul bahçesinde piknik yaparak günün stresini atıyor. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, hangi dersten eksikleri varsa o dersin öğretmeniyle 2'şerli ya da 3'erli gruplar halinde farklı sınıflarda derse başlıyor.
Öğretmenler, akşam saatlerinde verilen derslerde konu anlatımı ve tekrar yapıyor, test çözüyor. Ders bitiminde öğrenciler, öğretmenler tarafından evlerine bırakılıyor.
Tek amaçları öğrencilerinin başarısı olan öğretmenler, gönüllü mesai yaparak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.
Okulun müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sınav zamanı yaklaşınca 8. sınıf öğrencilerinin motivasyon ve başarılarını artırmak için okul sonrasında da öğrencilere ders verdiklerini söyledi.
Sınavla belirlenen 10 öğrenciye akşamları belirli derslerde kurs verdiklerini anlatan Baker, "Küçük bir ilçedeki küçük bir okulda görev yapıyoruz. Öğrencilerimiz de imkanları fazla olan diğer öğrencilere göre dezavantajlı grup sayılır. Öğrencilerimizin etüt merkezlerine gitme, özel ders alma imkanları yok. Biz de öğrencilerimizin emsallerine göre geride kalmamaları için gönüllü öğretmenlerimizle akşamları ders işliyoruz." diye konuştu.
- "Öğrencilerin uykusu gelene kadar ders işliyoruz"
Akşam derslerinin 17.30 gibi başladığını, öncesinde bir saat mola verdiklerini, bu arada öğrencilerle yemek yediklerini dile getiren Baker, "Derslerimiz öğrencilerimizin uykuları gelene kadar devam ediyor. Bu da genellikle saat 22.00 civarı oluyor. Ders bitiminde de öğrencilerimizi eve bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Baker, özellikle veliler ve öğrencilerin uygulamadan çok memnun olduğunu anlatarak, 3 yıldır sürdürdükleri çalışmayı devam ettirmek istediklerini belirtti.
- "Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir"
Projede gönüllülüğün esas olduğunu ve öğretmenlerin hiçbir ücret almadığını dile getiren Baker, şunları kaydetti:
"Sınavdan 2 ay önce kursumuza başladık. Öğrencilerimiz kazanım ölçme sınavı yapıyor ve eksik kazanımı olan öğrencileri seçiyoruz. Ana branşlardan matematik, Türkçe, İngilizce, fen, din kültürü, inkılap tarihi gibi dersleri veriyoruz. Kurslarımız sınavın olduğu haftaya kadar devam ediyor. Tamamen özel ders gibi oluyor. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir. Öğretmenlerimiz aileleri ve çocuklarına ayıracakları zamandan kısıp öğrencilerine zaman ayırıyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki emeklerimizin karşılığını alırız ve öğrencilerimiz iyi yerlere gelirler. Bütün amacımız Anadolu'nun ücra köşelerindeki bu öğrencileri yetiştirip onların iyi yere gelmesini sağlamak."
Matematik öğretmeni Kemal Boyacı da akşamki derslerin daha verimli olduğunu ve başarının arttığına şahit olduklarını ifade etti.
Bilişim teknolojileri öğretmeni Kadriye Yalçın da "Kurslarımız çocukların uykusu gelene kadar sürüyor. Çocuklar istedikleri liselere gitsinler, başarılı olsunlar diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
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