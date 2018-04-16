Öğrencileri şaşırtan ’Sarışın Rahibe’ mumyası

42. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşandı. Müzede en çok ilgiyi ’Sarışın Rahibe’ ismi verilen 22 yaşında olan kadın mumyası gördü.

42. Kültür ve Turizm Haftası nedeniyle Niğde Müze Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Basri Akdemir, Niğde’nin binlerce yıllık mazisinde pek çok imparatorluk ve devletin hüküm sürdüğü Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla dünyanın önemli turizm merkezleri arasında olduğunu belirtti.

Türkiye’nin gerekli altyapı ve tanıtım hizmetlerinin yeterli düzeye getirilmesiyle hak ettiği ilgiyi göreceğini belirten Akdemir, şunları söyledi:

"Anadolu’da pek çok imparatorluk ve devletin hüküm sürdüğü dönemlerde önemli bir şehir merkezi konumunda sayılan Niğde, mevcut kültürel varlıkları ve doğal güzellikleriyle gerekli alt yapı hizmetleri sağlandığında turizm sahasında bundan daha iyi bir noktada olacağına inancımız tamdır. Niğde’nin yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlayacağına umut ettiğimiz projelerin beklentilerimiz doğrultusunda tamamlanması en büyük arzumuzdur. Kültür ve Turizm müdürlüğü olarak her yıl ortaya konacak projelerle turizmde hedeflediğimiz noktaya ulaşabilecek olmanın heyecanını taşıyoruz. Halk arasında bilinen ve Ayasofya Kilisesiyle yaşıt olan Andaval kilisesini Mayıs ayı sonu itibariyle ören yeri olarak hizmete açmayı planlıyoruz.”

Konuşmaların ardından müzik dinletisi, resim sergisi, ebru gösterisi yapıldı, müze gezildi. Müzede en çok ilgiyi ’Sarışın Rahibe’ ismi verilen 22 yaşında olduğu tahmin edilen kadın mumyası gördü.

M.S. 1100’lü yıllarda Ihlara Vadisi’nde yaşayan Hristiyanlara ait olan bir kadın ve 4 çocuk mumyası Niğde Müzesi’nde sergileniyor. Mumyaların ölüm sebeplerinin ise mikrobik olduğu tahmin ediliyor. Mumyaya ’Sarışın Rahibe’ isminin verilmesinin nedeni saç, kirpik ve kaşlarının sarı ve mumyanın sarı bir ırka mensup olmasından kaynaklanıyor. Sarışın Rahibe mumyası 1.62 metre boyunda ve 22 yaşında öldüğü tespit edildi.