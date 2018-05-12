Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZH 5917 plakalı tur midibüsü, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki kesiminde yer alan çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum