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Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZH 5917 plakalı tur midibüsü, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki kesiminde yer alan çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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