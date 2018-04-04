Öğrencilerin desteğiyle El Bab'da açılan okul eğitime başladı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gözetiminde tüm ilk ve ortaokullarda başlatılan yardım kampanyası ile Suriye'nin El-Bab kentinde inşa edilen okulda eğitimin başladığı bildirildi.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk SilahIı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus, El-Bab ve güvenliği sağlanan diğer bölgelerde çocukların sağlıklı koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Düzce'de kampanya başlatıldığı anımsatıldı.
Bölgede bulanan çocukların eğitim faaliyetlerini normalleştirmek için Mayıs 2017 tarihinde Fırat Kalkanı bölgesinde okul yaptırmak amacıyla başlatılan kampanya ile inşa edilen "Doğu Brata İlkokulu"nun tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"11 Temmuz 2017 tarihinde sonlanan kampanya ile okullarımızdan 168 bin 500 lira para toplanmıştır. Okullarımızdan toplanan bağışlarla El-Bab'da okul yapımı tamamlanmış olup, söz konusu okulumuz eğitim-öğretime açılmıştır.
Kampanyaya yapmış oldukları katkılarından dolayı tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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