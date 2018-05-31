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Öğrencilerin duyarlılığı yaşlıların yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

Uşak'ın Eşme ilçesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ediyor, sorunlarına çözüm arıyor, küçük çocuklara ders çalıştırıyor - Evdeki bozuk araç gereçleri tamir eden öğrenciler, yaşlıların kişisel bakımlarını yapıyor, onların yalnızlıklarını paylaşıyor - 85 yaşındaki Ayşe Altaş: "Onları gördüğüm zaman kendi çocuklarımı görmüş gibi seviniyorum"

Uşak'ın Eşme ilçesindeki iki lisenin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor, sorunlarına çözüm arıyor.

Eşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eşme Şehit Adem Çiftçi Çok Programlı Lisesi tarafından yürütülen "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında öğrenciler, ilçe merkezinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ediyor.

Evdeki bozuk araç gereçleri tamir eden öğrenciler, yaşlıların kişisel bakımlarını yaparken onların yalnızlıklarını paylaşıyor, ihtiyaç halinde küçük öğrencilere ders çalıştırıyor.

Eşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aşkın Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır yürüttükleri proje kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin ilçe merkezinde 40'a yakın evi ziyaret ettiğini belirtti.

Yalçın, mobilya, makine, elektrik bölümü öğrencilerinin, proje ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oldukları gibi okulda öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama şansı bulduğunu ifade etti.

İhtiyaç sahibi aileleri muhtarlar yardımıyla tespit ettiklerini kaydeden Yalçın, "Öğrencilerimizin büyük bölümünün projeye katılımını sağladık. Ziyaretler sırasında, örneğin evin elektrik hatlarında sorunlar var, çalışmayan prizler var; elektrik bölümü öğrencilerimiz hemen bu tamiratları yapıyor, mobilyalarda arıza varsa onları tamir ediyorlar. Yaşlılarla sohbet edip onların yalnızlıklarını paylaşıyorlar." dedi.

-Görme engelli Çiğdem liseyi bitirdi

Eşme Şehit Adem Çiftçi Çok Programlı Lise Müdürü Bülent Küçük ise okullarında, hasta yaşlı bakım, çocuk gelişimi gibi bölümler bulunduğunu, bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle projeye destek olduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri evlerde, öğretmen ve öğrencilerin çocuklara ders çalıştırdığını, yaşlıların kişisel bakımlarını yaptıklarını ifade eden Küçük, "İlçede açık lisede okuyan görme engelli kızımız Çiğdem Kızak'a, 3 ay boyunca her gün ders çalıştıran öğrencilerimiz, onun liseyi bitirmesini sağladı. Ziyaretler haftada 2-3 gün yapılıyor." diye konuştu.

Lisenin Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sümeyye Asiltürk Yüksel de projenin, gelecek yıl da süreceğini belirterek, "Ziyaretlerde gönül köprüleri de kuruluyor. Öğrencilerimiz zor durumda yaşayan insanlarla tanışıp, onların yaşamlarını anlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- "Kendi çocuklarımı görmüş gibi seviniyorum"

Eşini 3 yıl önce kaybeden 5 çocuk, 8 torun sahibi Ayşe Altaş (85) öğrencilerin, zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Evde ufak tefek işleri yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. Onlara çay yapıyorum, sohbet ediyoruz. Onları gördüğüm zaman kendi çocuklarımı görmüş gibi seviniyorum." dedi.

Göz tansiyonu nedeniyle 14 yaşında görme yeteneğini kaybeden Çiğdem Kızak (26) ise projeye katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin sayesinde açık liseyi bitirdiğini, şimdi iş sahibi olmak istediğini söyledi.

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