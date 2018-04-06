Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından yapılan Görsel Sanatlar çalışmaları görücüye çıktı.

Malatya Park AVM’de düzenlenen etkiliğe Malatya Eğitim -Bir-Sen Başkanı Kerem Yıldırım, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Belediye Meclisi Başkan vekili Hasan Göğüs, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çorlu, Yemi Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, Yönetim Kurulu üyesi Salih Arslan ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya kurum olarak çok yönlü eğitim ve çok boyutlu gelişim sloganıyla hareket ettiklerini belirterek sanata ve kültüre her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Kaya, serginin önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan açılan sergide akrilik, yağlı boya, kara kalem, maske ve teknoloji tasarım eserin yer aldığı eserler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.