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Öğrencilerin gönderdiği Türk bayrağı Afrin’de dalgalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

AMASYA'da öğrencilerin ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere gönderdiği Türk bayrağı Suriye’nin Afrin bölgesinde dalgalanıyor.

Öğrencilerin gönderdiği Türk bayrağı Afrin’de dalgalanıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da öğrencilerin ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere gönderdiği Türk bayrağı Suriye’nin Afrin bölgesinde dalgalanıyor.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri okullarında dalgalanan Türk bayrağını gönderdi. Mehmetçik ise öğrencilere jest yaparak Raco beldesine yerleşen komando birliğinde törenle göndere çekilen Türk bayrağını ve o anları fotoğraflayarak Amasya’ya gönderdi. Macit Zeren Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz, Macit Zeren Fen Lisesi Müdürü Ahmet Eren, idareciler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla askerler tarafından gönderilen tablo sergilendi.
Amasya Valisi Osman Varol, “Sizlerin o gün yaptığınız jesti bizim ve tugay komutanımızın oradaki kahramanlarımıza iletmesinin ardından onlarda çok güzel bir jestle buna karşılık verdiler. Oradaki komutanımız gönderdiğiniz bayrağı teslim aldılar. Daha sonra bu bayrağı orada çok güzel bir noktaya törenle diktiler. Bunları belgelediler ve sizin onlara karşı yaptığınız jesti, kalbinizin onlarla birlikte olmasına karşılık onların da kalplerinin, gönüllerinin her zaman vatanlarıyla birlikte olduğunu ve bu vatan aşkı için attığını sizlere göstermek için bunları sundular. Bizde tugay komutanımızla birlikte bunu burada, sizinle beraber ölümsüzleştirmek istedik. Ben gerçekten tüm öğrencilerimize ve okul yönetimimize göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Programın sonunda Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur’a Mehmetçiğin gönderdiği tabloyu takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerin gönderdiği Türk bayrağı Afrin’de dalgalanıyorÖğrencilerin gönderdiği Türk bayrağı Afrin’de dalgalanıyorÖğrencilerin gönderdiği Türk bayrağı Afrin’de dalgalanıyor

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