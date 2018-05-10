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Öğrencilerin hazırladığı projeler bilim fuarında sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Silivri'deki Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'deki Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç projeler sergilendi.

Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğrencilerinin, yıl boyunca teknoloji alanında hazırladıkları projelere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Bilim fuarının açılışını, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Arlan, okul müdürleri ve veliler kurdele keserek gerçekleştirdi.

Fuarı gezen Aslan, memnuniyetini dile getirerek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Rukiye Demir de bu yıl okulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı heyecanlı bir şekilde gerçekleştirdikleri söyledi.

Demir, 20 projeyi 40 öğrenci ile özverili bir şekilde ortaya koyduklarını anlatarak, projeler arasında rüzgar enerjisi, güneş enerjisi çalışmaları ile robotik kodlama ve maketlerin yer aldığını kaydetti.

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Silivri TÜBİTAK 2006 Bilim fuarı

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