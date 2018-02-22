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Öğrencilerin sesleri Mehmetçik için yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:20 | Son Güncelleme

Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Afrin'de görev yapan askerlere moral için marş söyleyip, dua etti

GİRESUN (AA) - Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, yaptıkları koreografiyle marş söyleyip, dua ederek Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek oldu.

KYK Giresun İl Müdürlüğü Seyyid Vakkas Yurt Müdürlüğü bahçesinde toplanan üniversite öğrencileri, sıralanarak "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için marş söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua edildi. Etkinlikte mehter takımı da marş çaldı.

Yurt Müdürü Nurettin Günay, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in ihtiyacı olan tek şeyin dua ve moral olduğunu belirtti.

Yaptıkları etkinlikle Mehmetçik'e dua ve moral olarak katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Günay, "Bugünün gençleri yarının askerlerisiniz. Bu vatan bize dedelerimizden emanet, Malazgirt'ten, Çanakkale'den. Bu vatanı en iyi şekilde koruyacak bizleriz, siz gençlersiniz. Vatanını, milletini seven gençler olarak milli ve manevi duygular içinde bugün buradasınız. Sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Afrin destek giresun KYK Mars mehmetçik

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