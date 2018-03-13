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Öğrencilerin sınıfta küfürlü konuşup canlı yayın yaptığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sınıfta canlı yayın yapan öğrencilerin küfürlü konuşmalarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçedeki bir lisede ders saati dışında çekildiği belirlenen görüntülerle ilgili Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Okul idaresinin, canlı yayını yapan öğrenciyi tespit ettiği ve okulun kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Görüntülerde bir grup öğrencinin sınıfta canlı yayın yaparak ilahi okumalarının ardından başlayan küfürlü konuşmalara engel olmak isteyen nöbetçi öğretmenin öğrencileri sınıftan çıkardığı görülüyor.

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