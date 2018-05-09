SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, 3 binin üzerinde robotun yer aldığı "12. Uluslararası MEB Robot Yarışması" başladı.

Yarışmanın açılışı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, endüstriyel ile teknolojik gelişmelerin tanıtılması ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmanın teması, dünyadaki değişimler de dikkate alınarak yarışmanın yapıldığı kentin kültür yapısına ve değerlerine göre tespit ediliyor.

Nesnelerin interneti olarak da adlandırılan Endüstri 4.0'ı araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, genç ve çalışkan yeni neslin teknolojik kuşakla tanışmasına ortam hazırlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları", sloganı da "Ahican Sivas Yollarında" olarak belirlendi.

Sivaslı halk ozanı Aşık Veysel'in kıyafetlerinin benzeri giydirilen yarışmanın simge robotu "Ahican"ın elinde sazı ile fotoğraflarının bulunduğu afişler, kentin dört bir yanına asıldı.