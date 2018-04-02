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Öğrencilerin yetiştirdiği fidanlar Tunceli’de dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Bursa öğrenciler tarafından yetiştirilen bin meyve ve süs fidanı Tunceli’de ücretsiz dağıtıldı.Bursa 100 öğrenci tarafından yetiştirilen bin adet fiden Tunceli’ye TIR’larla getirildi.

Öğrencilerin yetiştirdiği fidanlar Tunceli’de dağıtıldı

Bursa öğrenciler tarafından yetiştirilen bin meyve ve süs fidanı Tunceli’de ücretsiz dağıtıldı.
Bursa 100 öğrenci tarafından yetiştirilen bin adet fiden Tunceli’ye TIR’larla getirildi. Fidanların bir kısmı araçlara yüklenerek ilçelere gönderilirken bir kısmı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Bunun 4 yıllık bir çalışma olduğunu ve bu süre zarfında yaklaşık 60 bin fidan dağıtımının yapıldığını aktaran koordinatörlerden Metin Kahraman, "4 yılık çalışmanın geldiği en son aşamadayız. Bu çalışmamıza Bursa’daki iş adamları ve oradaki kurumlar destek verdi. Böylece yeni bir tarımsal kalkınma projesini de başlatmış olduk. 4 yılda 100 öğrenciyi Bursa’da bir haftalık fidancılık kursuna gönderdiler ve sertifika aldırdılar. Bugün burada onlar tarafından yetiştirilen sertifikalanan yaklaşık bin adet ceviz fidanlarını kapalı bahçe çalışan ve sertifikaları olan vatandaşlarımıza dağıttık. Yaklaşık 4 yıl içerisinde tüm belediyelerin bahçeleri süs ağaçlarıyla dolduruldu. Yaklaşık 60 bin fidan geldi. Bugün bir TIR’da Çemişgezek ve Pertek ilçesine dağıtıldı. Ovacık ilçesine de gönderildi"dedi.
İlerleyen dönemde Tunceli’nin önemli üretim kalemlerinden olan ceviz ve dutun geliştirilmek istendiğini aktaran Kahraman;" Sonbaharda Tunceli’de tohumlar toplanarak Bursa’ya gönderilecek ve fidan olarak bize geri gelecek. Ulukale dutu da yaklaşık 3 bin adet fidan da üretildi önümüzdeki baharda sanıyorum bize gelecek" diye konuştu.
Doğaseverler adına fidan dağıtımından dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Haydar Çetinkaya ise, "Bu hem yereldeki insanlarımızın meyve üretimine katlı sunacak hem de kaybettiğimiz yeşile yeşil ekleyecek. Bu yüzden bu çalışma bizler için çok önemli. Bizler de doğa severler olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yetiştirdiği fidanlar Tunceli’de dağıtıldı

Öğrencilerin yetiştirdiği fidanlar Tunceli’de dağıtıldı

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