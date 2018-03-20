HABER

Öğrencilerin zehirlenme sebebi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, geçen salı günü 183 ortaokul ve lise öğrencisinin zehirlenmesine, öğrencilerin yediği tavuklu pilavın neden olduğu öğrenildi.

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, geçen salı günü 183 ortaokul ve lise öğrencisinin zehirlenmesine, öğrencilerin yediği tavuklu pilavın neden olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, yemekte 'bacillus cereus' isimli bakteri tespit edildi.
Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, geçen salı günü öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Okullara gönderilen tavuklu pilav, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası rahatsızlaşan öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 183 öğrenci taburcu edildi.
Olay sonrasında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğü'ne gönderilen yemek numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği tavuklu pilavda ‘bacillus cereus' isimli bakteri tespit edildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bakterinin yemeklere hangi aşamada karıştığının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, taşımalı eğitim alan öğrencilerin ihtiyacını tahin ekmek, kaşar-peynir ekmek, elma ve ayranla giderdiklerini ifade etti. Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını aktardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.