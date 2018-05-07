HABER

Öğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 8'inci sınıf öğrencileri, ailelerinin araçta unuttuğu ya da bıraktığı çocukların havasız kalarak tehlike yaşamasını önlemek amacıyla 'duyarlı otomobil' projesi geliştirdi.

Öğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 8'inci sınıf öğrencileri, ailelerinin araçta unuttuğu ya da bıraktığı çocukların havasız kalarak tehlike yaşamasını önlemek amacıyla 'duyarlı otomobil' projesi geliştirdi. Camları otomatik açıp, araç sahibinin cep telefonuna da kısa mesaj gönderen sistem, öğrenciler tarafından tanıtıldı.
Kızık Köyü Mehmet Yaşar İlkokulu'nda öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Mehmet Gönen, diğer okulların müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen katılımcılar, 8'inci sınıf öğrencileri Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu'nun geliştirdiği 'duyarlı otomobil' projesine ilgi gösterdi.
Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu, araçlarda unutulan çocukların havasız kalmasını önlemek amacıyla geliştirilen projede, iki ayrı bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen sistem kurdu. Sistem sayesinde otomobilde hareket algılayan sensörler camları otomatik açarken, araç sahibinin cep telefonuna gönderdiği mesajla da uyarıda bulunuyor.
Mehmet Can Dincer, "Projemizdeki amacımız araç içerisinde kalarak havasızlık nedeniyle ölümle burun buruna gelen çocukların bu durumdan kurtulmasını sağlamak. Araç içerisine iki bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen bilgisayar kiti yerleştirdik. Araçta hareketlilik algılandığında cam açılıyor ve otomobil sahibine mesaj atılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesiÖğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesiÖğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısıMeteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısı
Ve HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurduVe HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurdu
Bir sınavın daha tarihi değişti!Bir sınavın daha tarihi değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.