Öğrencilerini santur eşliğinde geleceğe hazırlıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar resim öğretmeni Ümit Bartın, açtığı resim kursunda öğrencilerin ilgisini artırmak ve çalışmalardan yüksek verim almaları için santur (İran-Hindistan kökenli çalgı) eşliğinde ders veriyor. Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslarda görev yapan 28 yaşındaki Bartın, branşının yanı sıra küçük yaşlardan ilgi duyduğu müzik alanında da çalışmalar yapıyor. Zamanla ney ve tarihi çok eskilere dayanan telli çalgılardan santuru çalmayı öğrenen Bartın, resim kursunda yaklaşık 20 öğrenciyi yetenek sınavlarına hazırlıyor. Resim hobisi olan birçok kursiyere de resim sanatını sevdiren Bartın, "Eğitim sadece dört duvar arasında değil, her yerde olur" anlayışıyla hareket ederek öğrencilerinin derse ilgisini müzikle artırmaya çalışıyor. Çizimler için sınıf ortamından çok açık alanları tercih eden Bartın, park ve çay bahçelerine götürdüğü öğrencilerine ders verdiği sırada santur çalıyor. Öğrencilerini bu şekilde çalışmalara daha çok motive etmeye çalışan Bartın, sıradan olmaktan çıkardığı dersi, öğrenciler için daha cazip hale getiriyor.

- "Santurun ve ney sesinin etkisini çizimlerde görüyorum" Öğrencilerinin isteği üzerine zaman zaman ney de çalan Bartın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezine bağlı kurs açtığını ve bu kurslarda öğrencileri doğayla iç içe sınavlara hazırladığını söyledi. Öğrencilerin kalbine dokunacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Bartın, şöyle devam etti: "Kullandığım enstrümanlarla yetiştirdiğim insanların kalplerine dokunmaya çalışıyorum. Ney sesiyle özellikle maneviyatta bazı duyguları kalplere işlemeye çalışıyorum. Santurun mistik bir havası var. Tinsel dokunuşlarla yine kalbe işlemeye çalışıyoruz. Bunu da çizdikleri resme aktarıyorlar. Böylelikle çizimler daha yumuşak tonda oluyor. Kendilerini daha sakin, daha huzurlu bir ortamda görmelerine yardımcı oluyor. Santur ve ney eşliğinde öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyorum. Santurun ve ney sesinin etkisini çizimlerde görüyorum." Gençlere yaklaşık bir yıldır sokak, park ve çay bahçelerinde ders verdiğini belirten Bartın, sadece sınıfta ders vermeye bağlı kalmadığını anlattı.